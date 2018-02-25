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| | Футболист «Торпедо» снимается в фильме Козловского

Футболист «Торпедо» снимается в фильме Козловского

Вчера, 23:30
Игрок «Торпедо» (Владимир) Дмитрий Агапцев снимется в фильме. Спортсмен сыграет роль футболиста в ленте Данилы Козловского.

Футболист «Торпедо» снимается в фильме Козловского

 

Агапцев подписал договор с «Торпедо» и получил предложение сняться в фильме актера и режиссера Данилы Козловского «Тренер». Герой «Викинга» исполнит главную роль в данной киноленте.

Агапцев предстанет перед зрителями в роли игрока провинциальной команды «Метеор». Дмитрий прошел отбор из 8000 человек, а отправиться на кастинг его заставила супруга. Согласно сюжету, клуб низшего дивизиона проходит в финал Кубка России, где на пути к полной победе региональным игрокам станет противостоять легендарный «Спартак».

Агапцеву роль давалась нелегко. Съемки в кино он назвал «диким трудом». Он отметил, если бы снова получил приглашение сниматься, он бы ответил отказом.
Никита Готский
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