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| | Сбылась «золотая» мечта российского хоккеиста Дацюка

Сбылась «золотая» мечта российского хоккеиста Дацюка

Сегодня, 13:15
Став олимпийскими чемпионами 2018 года в Пчхенчхане по хоккею, капитан сборной России Павел Дацюк теперь не знает, о чём ему ещё мечтать.

Сбылась «золотая» мечта российского хоккеиста Дацюка

 

39-летний Павел Дацюк за время своей хоккейной деятельности мечтал стать Олимпийским чемпионом. В 2018 году на Олимпийских играх, которые проходили в Южной Корее, сборной России по хоккею удалось заполучить золото. Теперь спортсмен расстроен тем, что у него нет мечты.

Войдя в Тройной золотой клуб (победа на ОИ-2018, в Кубке Стэнли и на чемпионате мира), капитан Дацюк стал седьмым спортсменом Российской Федерации, пополнивший список Тройного золотого клуба.

После окончания матча, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, игроки на одном дыхании спели гимн России, и никто их не остановил.
Дарья Дмитриева
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