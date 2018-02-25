Сбылась «золотая» мечта российского хоккеиста Дацюка

Став олимпийскими чемпионами 2018 года в Пчхенчхане по хоккею, капитан сборной России Павел Дацюк теперь не знает, о чём ему ещё мечтать.

Дарья Дмитриева

39-летний Павел Дацюк за время своей хоккейной деятельности мечтал стать Олимпийским чемпионом. В 2018 году на Олимпийских играх, которые проходили в Южной Корее, сборной России по хоккею удалось заполучить золото. Теперь спортсмен расстроен тем, что у него нет мечты.Войдя в Тройной золотой клуб (победа на ОИ-2018, в Кубке Стэнли и на чемпионате мира), капитан Дацюк стал седьмым спортсменом Российской Федерации, пополнивший список Тройного золотого клуба.После окончания матча, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, игроки на одном дыхании спели гимн России, и никто их не остановил.