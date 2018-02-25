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| | Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады

Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады

Сегодня, 12:47
Российская национальная сборная по хоккею завоевала золото на Олимпиаде. Матч между российской и немецкой хоккейными командами завершился со счетом 4:3.

Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады

 

Отечественная команда отправляется домой с золотыми медалями в активе. Сборная РФ в овертайме одолела Германию с результатом 4-3. За победителей точными попаданиями в створ ворот противника отмечались Кирилл Капризов, Вячеслав Войнов, дубль на свой счет записал Никита Гусев. За немцев забивали Йонас Мюллер, Феликс Шюц и Доминик Кагун.

Прокомментировал победу чемпион мира-2008 Максим Сушинский. Ветеран гордится сборной России, которая в сложное для отечественного спорта время отправилась на Игры, где смогла в нелегкой борьбе взять золото. Всех преданных фанатов он поздравляет с победой.
Никита Готский
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