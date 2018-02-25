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| | Игрок «Коламбуса» Панарин поздравил россиян с победой в ОИ

Игрок «Коламбуса» Панарин поздравил россиян с победой в ОИ

Сегодня, 12:39
Нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поздравил своих соотечественников с победой в Пхенчхане. Российские хоккеисты-олимпийцы выбороли победу у сборной Германии в финальном поединке. Итоговый счет стал 4:3 в пользу российских спортсменов.

Игрок «Коламбуса» Панарин поздравил россиян с победой в ОИ

 

В своем Instagram Панарин поблагодарил хоккеистов мужской сборной за победу. Он признался, что несмотря на позднее время, в два часа ночи, смотрел трансляцию и радовался триумфу соотечественников. «Мужики – красавцы! С победой всех!», - писал он восторженные комментарии. Он добавил, что рад за коллег и рад за Россию, честь которой они, несмотря ни на что защищали.

Российские олимпийцы получили окончательное преимущество над немцами в овертайме. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал это ярчайшим событием за всю Олимпиаду и поблагодарил каждого спортсмена, который забил гол в ворота соперника, а тренерам сказал слова благодарности за то, что помогли вернуть олимпийское золото в Россию.
Дарья Светозарова
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