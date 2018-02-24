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| | Екатерина Тудегешева сообщила о впечатлениях касательно Олимпиады

Екатерина Тудегешева сообщила о впечатлениях касательно Олимпиады

Вчера, 21:24
Сноубордистка из России Екатерина Тудегешева рассказала о своих впечатлениях на южнокорейской Олимпиаде. Спортсменка осталась довольна организацией соревнований.

Екатерина Тудегешева сообщила о впечатлениях касательно Олимпиады

 

Поведала она о гонке по параллельному слалому. Девушке помешал победить формат с одной заездом, красная дорога оказалась быстрее, что не устроило Екатерину. Она сообщает, что с каждым заездом завершение гонки на красной полосе станет еще быстрее. Она расстроена вылетом, хотя ощущает себя позитивно, но все вышло немного иначе. Тудегешева отмечает хорошую организация Олимпиады в Пхенчхане. Ей понравился склон. По ее словам, он хорошо подготовлен и отлично держит.

Ранее сообщалось о переносе состязаний по сноуборду на Играх. Гонка доллжна была пройт 22 февраля, но прошла только сегодня. Причина этому не раглашалась.
Никита Готский
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