Екатерина Тудегешева сообщила о впечатлениях касательно Олимпиады

Сноубордистка из России Екатерина Тудегешева рассказала о своих впечатлениях на южнокорейской Олимпиаде. Спортсменка осталась довольна организацией соревнований.

Никита Готский

Поведала она о гонке по параллельному слалому. Девушке помешал победить формат с одной заездом, красная дорога оказалась быстрее, что не устроило Екатерину. Она сообщает, что с каждым заездом завершение гонки на красной полосе станет еще быстрее. Она расстроена вылетом, хотя ощущает себя позитивно, но все вышло немного иначе. Тудегешева отмечает хорошую организация Олимпиады в Пхенчхане. Ей понравился склон. По ее словам, он хорошо подготовлен и отлично держит.Ранее сообщалось о переносе состязаний по сноуборду на Играх. Гонка доллжна была пройт 22 февраля, но прошла только сегодня. Причина этому не раглашалась.