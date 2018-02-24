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| | Евгения Медведева готова выступить на Олимпиаде-2022

Евгения Медведева готова выступить на Олимпиаде-2022

Вчера, 20:34
Евгения Медведева собирается принять участие в Пекинской Олимпиаде, которая состоится в 2022 году. На Играх в Пхенчхане она выиграла серебро.

Евгения Медведева готова выступить на Олимпиаде-2022

 

В интервью СМИ она заявила о желании далее участвовать в ОИ, в частности, выступить в Китае в 2022 году. На текущей состязаниях она отметилась двумя серебряным наградами. По ходу Игр Евгения установила рекорд, заработав 81,61 балла. После этого Медведева отметилась очередным достижением в индивидуальных соревнованиях, но он был побит Алиной Загитовой, у которой 92,92 балла. Также необходимо отметить, что Медведева на сегодняшний день двукратная чемпионка мира. Некоторое время назад Загитова и Медведева сообщили о намерении участвовать в мировом первенстве, которое состоится в нынешнем году в Италии.

Ранее глава РФ Владимир Путин поздравил двух фигуристов с победой на Олимпиаде. Президент желает девушкам и их тренерам удачи, благополучия и новых побед.
Никита Готский
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