Евгения Медведева готова выступить на Олимпиаде-2022

Евгения Медведева собирается принять участие в Пекинской Олимпиаде, которая состоится в 2022 году. На Играх в Пхенчхане она выиграла серебро.

Никита Готский

В интервью СМИ она заявила о желании далее участвовать в ОИ, в частности, выступить в Китае в 2022 году. На текущей состязаниях она отметилась двумя серебряным наградами. По ходу Игр Евгения установила рекорд, заработав 81,61 балла. После этого Медведева отметилась очередным достижением в индивидуальных соревнованиях, но он был побит Алиной Загитовой, у которой 92,92 балла. Также необходимо отметить, что Медведева на сегодняшний день двукратная чемпионка мира. Некоторое время назад Загитова и Медведева сообщили о намерении участвовать в мировом первенстве, которое состоится в нынешнем году в Италии.Ранее глава РФ Владимир Путин поздравил двух фигуристов с победой на Олимпиаде. Президент желает девушкам и их тренерам удачи, благополучия и новых побед.