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| | «Большунов плохая альтернатива»: Норвежский журналист сомневается в «чистоте» российских медалистов ОИ-2018

«Большунов плохая альтернатива»: Норвежский журналист сомневается в «чистоте» российских медалистов ОИ-2018

Вчера, 19:43
Сотрудник норвежских масс-медиа Пер Анджелл Бернтсен заявил, что совмещается в «чистоте» российских медалистов ОИ-2018. Зерна сомнения в душу журналиста заронили медали, выигранные российскими лыжниками Александром Большуновым и Андреем Ларьковым.

«Большунов плохая альтернатива»: Норвежский журналист сомневается в «чистоте» российских медалистов ОИ-2018

 

Репортер не стал прямо обвинять атлетов из России в употреблении допинга, но сказал, что искренне радуется победе спортсмена из Финляндии Ийво Нисканена, ведь в противном случае побудил бы Большунов. Бернтсен уверяет, что будет считать Александра «чистым», пока не будет доказано обратное, но его огорчает, что руководители сборной РФ на олимпиаде в Сочи до сих пор работают. Его сомнения укрепились, когда норвежец встретил после соревнований менеджера Юрия Чарковского, замешанного в допинг-скандале в 90-х – тогда россиян уличили в употреблении запрещенного препарата эритропоэтина. По мнению журналиста, присутствие таких людей в Пхенчхане набрасывает тень на олимпийские медали российских атлетов.

Напомним, Большунов и Ларьков завоевали серебро на ОИ-2018 в Пхенчхане. Награду они выиграли в командном спринте. Помимо этого, в копилке Большунова серебряная медаль за эстафету и бронзовая награда за индивидуальный спринт.
Дарья Светозарова
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