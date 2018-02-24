«Большунов плохая альтернатива»: Норвежский журналист сомневается в «чистоте» российских медалистов ОИ-2018

Сотрудник норвежских масс-медиа Пер Анджелл Бернтсен заявил, что совмещается в «чистоте» российских медалистов ОИ-2018. Зерна сомнения в душу журналиста заронили медали, выигранные российскими лыжниками Александром Большуновым и Андреем Ларьковым.

Дарья Светозарова

Репортер не стал прямо обвинять атлетов из России в употреблении допинга, но сказал, что искренне радуется победе спортсмена из Финляндии Ийво Нисканена, ведь в противном случае побудил бы Большунов. Бернтсен уверяет, что будет считать Александра «чистым», пока не будет доказано обратное, но его огорчает, что руководители сборной РФ на олимпиаде в Сочи до сих пор работают. Его сомнения укрепились, когда норвежец встретил после соревнований менеджера Юрия Чарковского, замешанного в допинг-скандале в 90-х – тогда россиян уличили в употреблении запрещенного препарата эритропоэтина. По мнению журналиста, присутствие таких людей в Пхенчхане набрасывает тень на олимпийские медали российских атлетов.Напомним, Большунов и Ларьков завоевали серебро на ОИ-2018 в Пхенчхане. Награду они выиграли в командном спринте. Помимо этого, в копилке Большунова серебряная медаль за эстафету и бронзовая награда за индивидуальный спринт.