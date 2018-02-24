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| | Вратарь «Дуйсбурга» пропустил гол из-за глотка воды

Вратарь «Дуйсбурга» пропустил гол из-за глотка воды

Вчера, 19:08
Во время матча 24 тура второй Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Ингольштадтом» произошел забавный инцидент. В соцсети Twitter появилось видео, как вратарь «Дуйсбурга» пропускает гол. Ситуация не получила бы такой огласки, если бы не обстоятельства попадания мяча в ворота.

Вратарь «Дуйсбурга» пропустил гол из-за глотка воды

 

Во время одной из атак гостей поля, вратарь принимающей команды Марк Флеккен отвлекся, чтобы утолить жажду, а в это время противники воспользовались ситуацией. В оставленные без присмотра ворота влетел мяч. Произошло это на 18 минуте матча при счете 1:0 в пользу хозяев. Нападающий «Ингольштадта» Штефан Кучке уравнял счет. Содействовал ему в этом защитник «Дуйсбурга» - он случайно отбил мяч в ворота, пока голкипер пил воду из бутылочки, оставленной в сетке ворот. Внимание было сконцентрировано на напитке, поэтому маневр своего товарища по команде он не увидел. Однако хозяева после досадного гола бросились в контратаку и вернули себе преимущество. Итоговый счет игры составил 2:1.
Дарья Светозарова
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