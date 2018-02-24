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| | Лишенная медали Брызгалова поблагодарила болельщиков в Instagram

Лишенная медали Брызгалова поблагодарила болельщиков в Instagram

Вчера, 18:37
Кёрлингистка из России поблагодарила всех тех, кто переживал вместе с ней. Анастасия Брызгалова понимала, что неделя прошла крайне трудно не только для дисквалифицированной пары, но и для зрительского состава.

Лишенная медали Брызгалова поблагодарила болельщиков в Instagram

 

В своём Instagram спортсменка написала: «Это была очень сложная неделя. Спасибо каждому за поддержку и веру в нас».

Брызгалову дисквалифицировали CAS и лишили бронзовой медали на Олимпиаде-2018 в Южной Корее из-за того, что у её напарника обнаружили с помощью допинг-пробы мельдоний. Партнёр по кёрлингу является её супругом, зовут его Александр Крушельницкий.

Напомним, что 25-летняя Анастасия Брызгалова не стала комментировать происходящее. На данный момент спортсмены вернулись в Санкт-Петербург после тяжелейшего соревнования в их жизни.

Бронзу, которую выиграли россияне, передали паре из Норвегии – Кристин Скаслиен и Маегусу Недреготтену. Соперники одержали поражение в матче за 3-е место со счётом 4:8 в пользу российских спортсменов. После инцидента счёт был аннулирован.
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