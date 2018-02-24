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| | Визит инспекторов ФИФА будет стоить Ростову полтора миллиона рублей

Визит инспекторов ФИФА будет стоить Ростову полтора миллиона рублей

Вчера, 18:09
В настоящее время на официальном сайте госзакупок проходит конкурс на вакантное место подрядчика от дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу. Максимальная цена, прописанная в контракте, составляет 1 505 400 рублей.

Визит инспекторов ФИФА будет стоить Ростову полтора миллиона рублей

 

Все вопросы, связанные с финансированием данного спортивного проекта, возьмут на себя представители местной власти, которые выделят все необходимые средства из областного бюджета.

Согласно условиям контракта, для встречи и обслуживания 120 инспекторов ФИФА, подрядчик должен выделить 2 автобуса, количество мест в которых рассчитано не менее, чем на 100 человек.

Кроме того, распорядителям следует позаботиться об организации обедов для членов делегации, которые непременно должны состоять из сложных и деликатесных блюд, в том числе блюд русской национальной кухни и фирменных блюд от шеф-повара, отличающихся замысловатой рецептурой. При выборе меню необходимо помнить о национальности и вероисповедании инспекторов, дабы не возникли неудобные ситуации.
Пойда Анна
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