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| | Аллегри рассказал, кто из игроков «Ювентуса» не сыграет против «Тоттенхэма»

Аллегри рассказал, кто из игроков «Ювентуса» не сыграет против «Тоттенхэма»

Сегодня, 17:24
Стало известно положение некоторых игроков «Ювентуса» перед матчем с «Тоттенхэмом». К примеру, голеадор Федерико Бернардески пропустит около 20 дней.

Аллегри рассказал, кто из игроков «Ювентуса» не сыграет против «Тоттенхэма»

 

О состоянии своих подопечных рассказал главный тренер «Старой Синьоры» Массимилиано Аллегри. По его словам, Бернардески сильно повредил голеностоп, для полного излечения футболиста потребуется срок в 20 дней, не исключается проведение хирургической операции. Травмирован и другой нападающий Гонсало Игуаин. Он получил болезненный удар немного ранее и с того времени не проводил тренировок в группе. Почти нет шансов, что знаменитый бомбардир поможет «Ювентусу» в матчах с «Аталантой» и «Тоттенхэмом».

Рассказывая далее, Аллегри заявил, что де Шильо имеет проблемы с приводящей мышцей, скоро он пройдет медосмотр. Радует ультрасов новость о Пауло Дибале: он сыграет в ближайших играх после перерыва.
Никита Готский
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