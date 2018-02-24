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| | Загитова: После олимпийской победы разрешили одно мороженное

Загитова: После олимпийской победы разрешили одно мороженное

Сегодня, 16:32
Прославленная российская спортсменка Алина Загитова, заполучившая золотую медаль на Олимпийских состязаниях, проходящих в данный момент в Южной Корее в городе Пхенчхан, поделилась своей радостью, поведав, что ей разрешили съесть мороженное.

Загитова: После олимпийской победы разрешили одно мороженное

 

Опередив российскую фигуристку Евгению Медведеву в дисциплине одиночного фигурного катания в Пхенчхане лишь на 1,31 балла, Загитова стала олимпийской чемпионкой. Комментируя свою победу на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, россиянка призналась, что теперь ей предстоит сдача экзаменов, поэтому она читает учебники, а не обычные книги. Также фигуристка поделилась радостью, упомянув, что тренера разрешили ей съесть одну порцию мороженного, которое она заслужила своей победой.

Алина Загитова заметила, что она является обладательницей весьма сдержанного характера, поэтому даже если её радости не видно со стороны, она заверила, что она безусловно присутствует. Также спортсменка заявила о том, что ей предстоит удерживать довольно высокую планку, которую она установила своей победой.
Александр Вест
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