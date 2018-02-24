Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018

Сборные команды Норвегии стали лидерами по множеству выигранных побед на Олимпиаде. Спортсмены данной страны обошли друие страны по количеству выигранных медалей, в том числе США.

Пелагея Лебединская

Сегодня чемпионы Норвегии по горнолыжному спорту в командном соревновании выиграли 38 медаль. На сегодняшний день спортсмены из Норвегии в Олимпиаде-2018 выиграли 13 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Эта страна стала лидером среди стран участников по одержанным победам в зимних соревнованиях. Второе место заняли спортсмены Германии, со счетом выигранных медалей – 13, 7. 6. Третье место – Канада, которая выиграла – 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. США на четвертом – 8, 8, 6. Россия же заняла 15 место с медалями: 1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых.Отметим, что зимние игры Олимпиады-2018, каковы проводятся в южнокорейском Пхенчхане, окончатся 25 февраля.