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| | Медики олимпийцев из РФ и WADA ищут причину допинга у Сергеевой

Медики олимпийцев из РФ и WADA ищут причину допинга у Сергеевой

Сегодня, 05:20
Офицеры Всемирного антидопингового агентства в содействии с медиками, входящими в состав делегации олимпийских спортсменов из РФ, занимаются детальным расследованием причин, из-за которых российская бобслеистка Надежда Сергеева нарушила антидопинговые правила.

Медики олимпийцев из РФ и WADA ищут причину допинга у Сергеевой

 

О том, что относительно положительных допинг-проб российской спортсменки было инициировано масштабное расследование, заявил Сергей Журкин, являющийся тренером сборной России по бобслею. Журкин заметил, что допинг-пробы Сергеева сдавала целых два раза, а результаты, полученные 13 февраля, были абсолютно чистыми. Заметим, что результаты антидопинговых тестов Надежды Журкиной, полученные 18 февраля, показали наличие в организме российской спортсменки запрещённого вещества, хоть и в сверхмалом количестве.

Медики олимпийцев из РФ и WADA ищут причину допинга у Сергеевой

 

Заметим, Надежда Сергеева уже не находится в Пхенчхане, покинув южнокорейский город, в котором проводятся олимпийские состязания, а от вскрытия допинговых проб россиянка официально отказалась.
Александр Вест
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