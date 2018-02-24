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| | Скандал с домогательствами к юным пловцам разразился в США

Скандал с домогательствами к юным пловцам разразился в США

Сегодня, 15:28
В США разгорелся скандал о сексуальных домогательствах несовершеннолетних спортсменов-пловцов со стороны тренеров. После этого главы Федерации плавания страны подали в отставку.

Скандал с домогательствами к юным пловцам разразился в США

 

Сообщается, что ведомство в течение десяти лет не делало каких-либо мер для защиты пловцов, подвергавшихся домогательствам со стороны наставников и других функционеров. К примеру, чемпион мира Ариана Кукорс, которой ныне 28 лет, заявила, что с 16-летнего возраста к ней неоднократно приставал тренер Шон Хатчинсон.

Ранее экс-главврач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар отправился в тюрьму на 60 лет за сбережение детских порнокадров, его обвиняют в домогательстве к молодым атлеткам. После этого ушел в отставку весь состав руководства Федерации спортивной гимнастики США.
Никита Готский
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