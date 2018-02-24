Глава оргкомитета Олимпиады назвал ее «чистой»

Зимняя Олимпиада в Южной Корее попадет в историю, как «чистая». Так считает шеф оргкомитета Игр Ли Хо Бом.

Никита Готский

Руководитель организационного комитета сообщает, что Олимпиада в Пхенчхане запомнится всему миру, как чистая, иными словами, это те состязания, где нет места допингу. Бом заявил, что оргкомитет тщательно следует всем правилам МОК и WADA. Также он добавил, что с большим уважением отнесется ко всем решениям комитета по результатам соревнований.Ранее МОК допустил спортсменов из России к зимним Олимпийским играм в нейтральном положении и дисквалифицировать ОКР. Отмечалось, что ведомство РФ приняло в декабре решение допустить отечественных атлетов до Игр в нейтральном статусе.