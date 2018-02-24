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| | Глава оргкомитета Олимпиады назвал ее «чистой»

Глава оргкомитета Олимпиады назвал ее «чистой»

Сегодня, 15:05
Зимняя Олимпиада в Южной Корее попадет в историю, как «чистая». Так считает шеф оргкомитета Игр Ли Хо Бом.

Глава оргкомитета Олимпиады назвал ее «чистой»

 

Руководитель организационного комитета сообщает, что Олимпиада в Пхенчхане запомнится всему миру, как чистая, иными словами, это те состязания, где нет места допингу. Бом заявил, что оргкомитет тщательно следует всем правилам МОК и WADA. Также он добавил, что с большим уважением отнесется ко всем решениям комитета по результатам соревнований.

Ранее МОК допустил спортсменов из России к зимним Олимпийским играм в нейтральном положении и дисквалифицировать ОКР. Отмечалось, что ведомство РФ приняло в декабре решение допустить отечественных атлетов до Игр в нейтральном статусе.
Никита Готский
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