Шайба с мельдонием: ЦРУ не признает проигрыш США в хоккейном матче с Россией

Проигрыш сборной США по хоккею на Олимпийских играх в Южной Корее спровоцировал глобальное обсуждение в социальных сетях по всей планете, так как Центральное разведывательное управление изъяло на экспертизу шайбу после матча.

Александр Вест

Напомним, российские хоккеисты, выступающие на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, играя за команду "Олимпийских атлетов из России", победили американских спортсменов с итоговым счётом 4:0. В ряде социальных сетей пользователи стали упражняться в остроумии, придумывая всё новые остроты относительно досадного проигрыша американской сборной. Один из пользователей предположил, что специалисты ЦРУ будут проводить допросные мероприятия в надежде добиться признания шайбы, которая сама залетала в ворота сборной США.Также многие пользователи предположили, что на шайбе американские эксперты постараются найти следы допинга, который употребили российские спортсмены для приобретения явного преимущества перед американцами.