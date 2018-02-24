Майк Тайсон записал видеосообщение для екатеринбуржцев

На популярном видеохостинге YouTube было обнародовано видеообращение легендарного спортсмена Майка Тайсона, который объявил о своём скором приезде в Екатеринбург, а также заметил, что весьма взволнован перед данным событием в его жизни.

Стоит напомнить, что Майк Тайсон был занесён в Книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого большого количества быстрых нокаутирований своих соперников, а также как самый юный чемпион мира, завоевавший титул в тяжёлом весе.

Александр Вест

Тайсон запланировал поездку в Россию, где с 24 по 25 февраля нынешнего года он поучаствует в мастер-классе с прославленным спортсменом Константином Цзю. Также помимо известных боксёров столицу Урала посетит популярный боец Федор Емельяненко, получивший мировое признание своими выступлениями в боях ММА. Все вышеперечисленные спортсмены станут почётными гостями турнира, в котором будут устроены бои в клетке. Константин Цзю и Майк Тайсон примут участие в показательном поединке, зрителями которого смогут стать все желающие екатеринбуржцы.