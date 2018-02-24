Майк Тайсон записал видеосообщение для екатеринбуржцев

Тайсон запланировал поездку в Россию, где с 24 по 25 февраля нынешнего года он поучаствует в мастер-классе с прославленным спортсменом Константином Цзю. Также помимо известных боксёров столицу Урала посетит популярный боец Федор Емельяненко, получивший мировое признание своими выступлениями в боях ММА. Все вышеперечисленные спортсмены станут почётными гостями турнира, в котором будут устроены бои в клетке. Константин Цзю и Майк Тайсон примут участие в показательном поединке, зрителями которого смогут стать все желающие екатеринбуржцы.
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