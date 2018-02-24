Борец с допингом Хайо Зеппельт переключился на норвежских астматиков

Немецкий репортер Хайо Зеппельт известен своим непримиримым отношением к употреблению спортсменами допинга. На сей раз он обратил внимание на препараты, которые принимали атлеты из Норвегии для лечения астмы, и провел исследование о влиянии лекарств на итоговый результат.

Дарья Светозарова

Результатами он поделился со своими подписчиками в Twitter. Подозрения у журналиста закрались после того, как стало известно о том, что норвежская команда привезла в Пхенчхан 6000 медикаментов против астмы. Медики, сопровождающие атлетов заявили, что большинство препаратов вернутся в Норвегию неиспользованными, но это все равно вызвало вопросы даже в Осло.Отмечается, что норвежская команда подозревается в злоупотреблении разрешениями на употребление допинг-препаратов в медицинских целях при этом среди спортсменов этой страны намного больше астматиков, чем в любой другой олимпийской команде.Перед началом игр в Южной Корее шведские журналисты показали документальный фильм, в котором норвежских спортсменов обвинили в систематическом употреблении допинг-препаратов как минимум в течение 10 лет с 2001 года.Фильмы Хайо Зеппельта дали начало допинговым скандалам с российскими атлетами. В них сообщалось, что система употребления допинга в РФ одобрена на государственном уровне. Однако журналист снимал такие фильмы не только о России. Вот только на сюжеты о Китае и Кении мировая общественность не обратила внимания.