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| | Борец с допингом Хайо Зеппельт переключился на норвежских астматиков

Борец с допингом Хайо Зеппельт переключился на норвежских астматиков

Сегодня, 13:24
Немецкий репортер Хайо Зеппельт известен своим непримиримым отношением к употреблению спортсменами допинга. На сей раз он обратил внимание на препараты, которые принимали атлеты из Норвегии для лечения астмы, и провел исследование о влиянии лекарств на итоговый результат.

Борец с допингом Хайо Зеппельт переключился на норвежских астматиков

 

Результатами он поделился со своими подписчиками в Twitter. Подозрения у журналиста закрались после того, как стало известно о том, что норвежская команда привезла в Пхенчхан 6000 медикаментов против астмы. Медики, сопровождающие атлетов заявили, что большинство препаратов вернутся в Норвегию неиспользованными, но это все равно вызвало вопросы даже в Осло.

Отмечается, что норвежская команда подозревается в злоупотреблении разрешениями на употребление допинг-препаратов в медицинских целях при этом среди спортсменов этой страны намного больше астматиков, чем в любой другой олимпийской команде.

Перед началом игр в Южной Корее шведские журналисты показали документальный фильм, в котором норвежских спортсменов обвинили в систематическом употреблении допинг-препаратов как минимум в течение 10 лет с 2001 года.

Фильмы Хайо Зеппельта дали начало допинговым скандалам с российскими атлетами. В них сообщалось, что система употребления допинга в РФ одобрена на государственном уровне. Однако журналист снимал такие фильмы не только о России. Вот только на сюжеты о Китае и Кении мировая общественность не обратила внимания.
Дарья Светозарова
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