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| | Врачи в Пхенчхане согласились отпустить Олюнина домой

Врачи в Пхенчхане согласились отпустить Олюнина домой

Сегодня, 13:16
Российский спортсмен Николай Олюнин, выступавший на зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее в дисциплине борд-кросс, получил разрешение врачей в Пхенчхане, где проходят соревнования, на поездку домой.

Врачи в Пхенчхане согласились отпустить Олюнина домой

 

Стоит напомнить, роковое падение случилось с российским сноубордистом ещё 15 февраля, когда из-за неудачного приземления Николай Олюнин получил три перелома одной кости в голени, а также полный разрыв мениска. В своём аккаунте в сети Instagram российский атлет заявил, что вскоре направится домой, продемонстрировав фото, на котором запечатлена нога после проведённых операций. Заметим, что начало выступлений для Николая сложилось вполне неплохо, когда он сумел показать весьма высокие результаты в посевочных заездах.

Врачи в Пхенчхане согласились отпустить Олюнина домой

 

Однако, роковое падение, которое с Олюниным случилось в середине полуфинальной гонки, вывело сноубордиста из гонки за медалями, а самого Николая пришлось госпитализировать на носилках, так как из-за характера травмы спортсмен сам передвигаться не мог.
Александр Вест
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