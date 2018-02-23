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| | Гэри Беттмэн: Участие НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть губительным для лиги

Гэри Беттмэн: Участие НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть губительным для лиги

Вчера, 22:43
Нынешний комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сомневается в том, стоит ли отпускать игроков хоккейной лиги на участие в Олимпийских играх-2022. Данная пауза может негативно сказаться на лиге.

Гэри Беттмэн: Участие НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть губительным для лиги

 

Гэри Беттмэн, как нынешний комиссар НХЛ, выражает сомнения в необходимости участия хоккеистов в предстоящей Олимпиаде-2022. Пауза, которая образуется из-за участия, может оказать негативное влияние на лигу, считает руководитель чемпионата. Главная проблема состоит в том, что Олимпийские игры 2022 года приходятся как раз на средину хоккейного сезона, что будет означать фактическое исчезновение хоккеистов «с лица Земли».

По итогам недавней игры НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс» сильнее оказалась команда из Канады. Победители, а по совместительству и хозяева встречи, провели ее со счетом 4:3. Между тем, нападающий из «Торонто Мэйпл Лифс» вынужден на неопределенный срок прекратить свое участие в играх из травмы плеча, которую он получил игре с «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем периоде.
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