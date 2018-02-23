Биатлонист из США требует наказать Россию за нарушение антидопинговых норм

Спортсменов из России следует наказывать, так как они снова якобы продолжают нарушать антидопинговые правила. Так считает американский биатлонист Лоуэлл Бэйли.

Никита Готский

По его мнению, РФ продолжает обманывать спортивных чиновников, а ее атлеты по-прежнему нарушают антидопинговые нормы. Таким образом он высказался по поводу второго нарушения российских представителей на Олимпиаде в Пхенчхане.Бэйли призывает идти на строгие меры в связи с данным положением дел. Если ничего не изменится, как утверждает он, к следующим Олимпийским играм Россия снова повторит сегодняшнюю ситуацию, поэтому спортсменов этого государства необходимо наказать по всей строгости закона, дабы история с использованием запрещенных препаратов не повторялась.