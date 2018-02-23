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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Биатлонист из США требует наказать Россию за нарушение антидопинговых норм

Биатлонист из США требует наказать Россию за нарушение антидопинговых норм

Вчера, 22:24
Спортсменов из России следует наказывать, так как они снова якобы продолжают нарушать антидопинговые правила. Так считает американский биатлонист Лоуэлл Бэйли.

Биатлонист из США требует наказать Россию за нарушение антидопинговых норм

 

По его мнению, РФ продолжает обманывать спортивных чиновников, а ее атлеты по-прежнему нарушают антидопинговые нормы. Таким образом он высказался по поводу второго нарушения российских представителей на Олимпиаде в Пхенчхане.

Бэйли призывает идти на строгие меры в связи с данным положением дел. Если ничего не изменится, как утверждает он, к следующим Олимпийским играм Россия снова повторит сегодняшнюю ситуацию, поэтому спортсменов этого государства необходимо наказать по всей строгости закона, дабы история с использованием запрещенных препаратов не повторялась.
Никита Готский
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