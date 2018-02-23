Сбежавший Родченков выступил против флага России на ОИ-2018

Бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков высказал своё мнение о разрешении российским участникам закрывать Олимпийские игры под национальным флагом. При этом учёный выглядел очень странно. Надев балаклаву и очки, он пытался скрыть своё лицо. Ранее Родченков снялся в документальном фильме про допинг «Икар», где его лицо можно было разглядеть во всём масштабе.
Сбежавший Родченков выступил против флага России на ОИ-2018Вчера, 22:17
Вице-премьер России Виталий Мутко заставлял информатора WADA Григория Родченкова защищать отечественных футболистов, якобы имевших положительную допинг-пробу.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с очередными скандальными заявлениями относительного того, что в допинговом
Владимир Маркин, официальный представитель СКР, сообщил, что Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, будет допрошен в