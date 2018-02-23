Сбежавший Родченков выступил против флага России на ОИ-2018

Одев балаклаву и очки, "шоумен" WADA Григорий Родченков возразил решению МОК, дать возможность России нести свой флаг на закрытии Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Информатор открыто выступил против собственной родины.

Дарья Дмитриева

Бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков высказал своё мнение о разрешении российским участникам закрывать Олимпийские игры под национальным флагом. При этом учёный выглядел очень странно. Надев балаклаву и очки, он пытался скрыть своё лицо. Ранее Родченков снялся в документальном фильме про допинг «Икар», где его лицо можно было разглядеть во всём масштабе.