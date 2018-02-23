Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Сбежавший Родченков выступил против флага России на ОИ-2018

Сбежавший Родченков выступил против флага России на ОИ-2018

Вчера, 22:17
Одев балаклаву и очки, "шоумен" WADA Григорий Родченков возразил решению МОК, дать возможность России нести свой флаг на закрытии Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Информатор открыто выступил против собственной родины.

Сбежавший Родченков выступил против флага России на ОИ-2018

 

Бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков высказал своё мнение о разрешении российским участникам закрывать Олимпийские игры под национальным флагом. При этом учёный выглядел очень странно. Надев балаклаву и очки, он пытался скрыть своё лицо. Ранее Родченков снялся в документальном фильме про допинг «Икар», где его лицо можно было разглядеть во всём масштабе.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Родченков обвинил Мутко в защите российских футболистов
Родченков обвинил Мутко в защите российских футболистов

Вице-премьер России Виталий Мутко заставлял информатора WADA Григория Родченкова защищать отечественных футболистов, якобы имевших положительную допинг-пробу.

Родченков: Путин и Мутко заставляли спортсменов принимать допинг
Родченков: Путин и Мутко заставляли спортсменов принимать допинг

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с очередными скандальными заявлениями относительного того, что в допинговом

СК РФ попросил США допросить экс-главу антидопинговой лаборатории Москвы
СК РФ попросил США допросить экс-главу антидопинговой лаборатории Москвы

Владимир Маркин, официальный представитель СКР, сообщил, что Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, будет допрошен в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости