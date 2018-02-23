Сборная России по биатлону проведет сбор в Петербурге

Российская сборная по биатлону начнет сбор в Петербурге. Команда вызвана перед мировым первенством в Финляндии.

Никита Готский

Сбор российской национальной сборной по биатлону в северной столице пройдет до 5 марта. Вызов получили Антон Бабиков, Антон Шипулин, Светлана Миронова, Александр Логинов, Матвей Елисеев и другие отечественные биатлонисты. Окончательный состав сборной, который поучаствует на соревнованиях в рамках седьмого раунда чемпионата мира в финском Контиолахти, станет известен спустя определенное время.До Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане спортивные чиновники допустили только лишь Акимова, Бабикова, Кайшева и Елисеева. Остальные не получили писем-приглашений от МОК. До этого CAS отклонил иски шестерых питерских атлетов. Вердикт гласит, что отсутствие приглашения со стороны комитета не считается наказанием.