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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Сборная России по биатлону проведет сбор в Петербурге

Сборная России по биатлону проведет сбор в Петербурге

Вчера, 20:50
Российская сборная по биатлону начнет сбор в Петербурге. Команда вызвана перед мировым первенством в Финляндии.

Сборная России по биатлону проведет сбор в Петербурге

 

Сбор российской национальной сборной по биатлону в северной столице пройдет до 5 марта. Вызов получили Антон Бабиков, Антон Шипулин, Светлана Миронова, Александр Логинов, Матвей Елисеев и другие отечественные биатлонисты. Окончательный состав сборной, который поучаствует на соревнованиях в рамках седьмого раунда чемпионата мира в финском Контиолахти, станет известен спустя определенное время.

До Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане спортивные чиновники допустили только лишь Акимова, Бабикова, Кайшева и Елисеева. Остальные не получили писем-приглашений от МОК. До этого CAS отклонил иски шестерых питерских атлетов. Вердикт гласит, что отсутствие приглашения со стороны комитета не считается наказанием.
Никита Готский
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