Мать бобслеистки Сергеевой считает, что ее дочь не принимала допинг

Мама российской бобслеистки Надежды Сергеевой Татьяна прокомментировала данные о положительной допинг-пробе ее дочери. По ее мнению, девушка не принимала химию ради достижения успеха.

Никита Готский

Как рассказала в интервью спортивных изданиям Татьяна Сергеева, Надежда не занималась потреблением запрещенных химических препаратов, она «великий труженик», причем не имеет значения, отдыхает девушка или проводит время за тренировками, которых у нее бывает по две за один день. Татьяна считает, что ее дочь находилась в здравом уме: она не могла приехать нам южнокорейскую Олимпиаду и разово принять мельдоний. «Это бред», считает она.Также она сообщает о проблемах дочери с работой сердца. Женщина говорит о наличии у Надежды экстрасистолов, но бобслеистка не лечила их, дабы ее не заподозрили к применении допинга.