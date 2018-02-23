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| | Мать бобслеистки Сергеевой считает, что ее дочь не принимала допинг

Мать бобслеистки Сергеевой считает, что ее дочь не принимала допинг

Вчера, 19:56
Мама российской бобслеистки Надежды Сергеевой Татьяна прокомментировала данные о положительной допинг-пробе ее дочери. По ее мнению, девушка не принимала химию ради достижения успеха.

Мать бобслеистки Сергеевой считает, что ее дочь не принимала допинг

 

Как рассказала в интервью спортивных изданиям Татьяна Сергеева, Надежда не занималась потреблением запрещенных химических препаратов, она «великий труженик», причем не имеет значения, отдыхает девушка или проводит время за тренировками, которых у нее бывает по две за один день. Татьяна считает, что ее дочь находилась в здравом уме: она не могла приехать нам южнокорейскую Олимпиаду и разово принять мельдоний. «Это бред», считает она.

Также она сообщает о проблемах дочери с работой сердца. Женщина говорит о наличии у Надежды экстрасистолов, но бобслеистка не лечила их, дабы ее не заподозрили к применении допинга.
Никита Готский
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