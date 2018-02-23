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| | Депутат Слуцкий назвал клеветой обвинения в домогательствах к работницам СМИ

Депутат Слуцкий назвал клеветой обвинения в домогательствах к работницам СМИ

Вчера, 19:46
Депутат Леонид Слуцкий, занимающий в ГД РФ пост председателя комитета по международным делам, отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к журналисткам парламентского пула. По его словам, все сказанное в его адрес является поклепом. Парламентарий уверен, что руководство его партии – ЛДПР – разберется с клеветниками и даст жесткую оценку их действиям.

Депутат Слуцкий назвал клеветой обвинения в домогательствах к работницам СМИ

 

В скором времени нардеп намерен встретится с представительницами думского пула, чтобы обратиться к ним лично. Народный избранник уверен, что никто из журналисток лично не стоял за подготовкой клеветнических вбросов. Все это, по его мнению, похоже на попытки превратить его в «русского Вайнштейна», но заранее они обречены на неудачу.

Все началось с того, что сотрудница канала «Дождь», работающая в ГД, во время беседы в лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским заявила, что член его фракции «пристает к девушкам-журналисткам». Она добавила, что две девушки анонимно уже рассказали «Дождю» о домогательствах. Владимир Вольфович пообещал разобраться в ситуации, а другой однопартиец Слуцкого – Игорь Лебедев – пообещал посодействовать лишению аккредитации жалобщиц, поскольку они нарушили закон своими оскорблениями.
Дарья Светозарова
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