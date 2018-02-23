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| | Фигурист Рогонов рассказал о дискриминации россиян на ОИ-2018

Фигурист Рогонов рассказал о дискриминации россиян на ОИ-2018

Вчера, 19:02
Российский фигурист Алексей Рогонов недавно вернулся с Олимпийских игр в Пхенчхане и теперь делится впечатлениями от соревнований с журналистами. Работников масс-медиа интересовало, проявлялась ли хоть в чем-то дискриминация по отношению к российским олимпийцам, лишенным до этого права на свой государственный флаг и гимн.

Фигурист Рогонов рассказал о дискриминации россиян на ОИ-2018

 

Алексей выступал в парном катании. Его партнершей была Кристина Астахова. По словам спортсмена, с дискриминацией он не сталкивался. По крайней мере, на оценки тот факт, что он россиянин, не влиял. Его права не ущемляли ни в олимпийской деревне, ни на льду. Сектор был полон пророссийских болельщиков, которые своей поддержкой заряжали участников Олимпиады. За свое выступление Рогонов и Астахова получили 70,52 балла, что обеспечило им место в десятке. Отмечается, что этим выступлением они установили новый личный рекорд. Спортсмен уверяет, что отсутствие флага никак не сказалось на итоговых результатах
Дарья Светозарова
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