Фигурист Рогонов рассказал о дискриминации россиян на ОИ-2018

Алексей выступал в парном катании. Его партнершей была Кристина Астахова. По словам спортсмена, с дискриминацией он не сталкивался. По крайней мере, на оценки тот факт, что он россиянин, не влиял. Его права не ущемляли ни в олимпийской деревне, ни на льду. Сектор был полон пророссийских болельщиков, которые своей поддержкой заряжали участников Олимпиады. За свое выступление Рогонов и Астахова получили 70,52 балла, что обеспечило им место в десятке. Отмечается, что этим выступлением они установили новый личный рекорд. Спортсмен уверяет, что отсутствие флага никак не сказалось на итоговых результатах
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