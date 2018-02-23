Российские хоккеисты сразятся в финале Олимпиады с немцами

Сенсационный результат мощного противостояния показал, с кем же придется сразиться российским спортсменам в финале Олимпиады в Пхенчхане. Германия впервые за всю историю ОИ обыграла сборную Канады по хоккею. Россияне сразятся с ними за первенство уже в воскресенье.

Виктория Озерова

Сегодня, 23 февраля, в Канныне состоялся матч между олимпийскими сборными по хоккею Германии и Канады за выход в финал соревнований. Борьба закончилась со счетом 4:3 в пользу первых. В команде победителей шайбы в ворота соперников смогли забросить Патрик Хагер, Франк Мауэр, Маттиас Плахта и Брукс Мацек. Также отличился немец Доминик Кахун: на 44-ой минуте матча ему не удалось провести буллит. В составе сборной Канады хорошо выступили Дерек Рой, Жильбер Брюле и Мэт Робинсон.Напомним, что 25 февраля сборная Германии сойдется с российскими хоккеистами в борьбе за победу на Олимпиаде-2018. Завтра Чехия и Канада разыграют третье место.