Аналитики рассказали, как Загитова победила Медведеву на Олимпиаде

На Олимпиаде в рамках соревнований по фигурному катанию Алина Загитова смогла победить свою оппонентку Евгению Медведеву. Специалисты попытались раскрыть тайну победы одной фигуристки над другой.

Никита Готский

Спортсменки выступали в короткой программе, где Медведева установила очередной мировой рекорд, но через время на льду появилась Загитова, перебив прежний рекорд на 1,5 балла. До этого Медведева пропустила полтора месяца из-за повреждения. Эту травму девушка получила после двух тяжелейших сезонов, которых у Загитовой не было.При этом нельзя не отметить старания Евгении. После выступления на ее лице появились слезы. Девушка признается, что плакала на льду в первый раз в жизни, но понимает, что уступила в соревнованиях по делу. Но она мотивирует себя: «я должна стать еще лучше».