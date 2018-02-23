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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Аналитики рассказали, как Загитова победила Медведеву на Олимпиаде

Аналитики рассказали, как Загитова победила Медведеву на Олимпиаде

Вчера, 18:47
На Олимпиаде в рамках соревнований по фигурному катанию Алина Загитова смогла победить свою оппонентку Евгению Медведеву. Специалисты попытались раскрыть тайну победы одной фигуристки над другой.

Аналитики рассказали, как Загитова победила Медведеву на Олимпиаде

 

Спортсменки выступали в короткой программе, где Медведева установила очередной мировой рекорд, но через время на льду появилась Загитова, перебив прежний рекорд на 1,5 балла. До этого Медведева пропустила полтора месяца из-за повреждения. Эту травму девушка получила после двух тяжелейших сезонов, которых у Загитовой не было.

При этом нельзя не отметить старания Евгении. После выступления на ее лице появились слезы. Девушка признается, что плакала на льду в первый раз в жизни, но понимает, что уступила в соревнованиях по делу. Но она мотивирует себя: «я должна стать еще лучше».
Никита Готский
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