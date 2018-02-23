«Просто мерзавцы!»: Губерниев ответил американским СМИ на критику Загитовой

23 февраля фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, при этом американские СМИ не согласились с вердиктом судей Олимпиады в Пхенчхане. Им ответил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, обозвав «мерзавцами».

Виктория Озерова

Выступление Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 восхитило всех судей и принесло ей более 239 баллов за произвольное и короткое катание. При этом нашлись и критики, которые считают, что россиянка не заслужила столь высокие оценки. Американское издание USA Today обрушилось на фигуристку из-за того, что она исполнила обязательные элементы во второй части выступления, не учитывая, что по правилам за это должны еще и начислить дополнительные балы.На защиту фигуристки встал Дмитрий Губерниев. Он выразил свое негодование во время прямого эфира мужской биатлонной эстафеты. Комментатора возмутило то, что СМИ «докопались до 15-летней девочки». Журналистов Губерниев при этом назвал «мерзавцами».