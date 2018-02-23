То грудь, то попа: Пападакис снова показала на Играх свои обнаженные прелести

Фигуристка Габриэлла Пападакис снова оголила свое тело на южнокорейской Олимпиаде. На этот раз 22-летняя спортсменка показала свои ягодицы.

Никита Готский

В процессе зимних Олимпийских игр, которые в настоящее время проходят в Пхенчхане, французская фигуристка Габриэлла Пападакис смогла выиграть серебряную медаль, но запомнилась она не только этим. Недавно во время выступления девушка продемонстрировала нечаянно грудь из-за некачественной спортивной формы. На произвольный танец она снова вышла в неудачном наряде.Пападакис избрала для выступления в соревнованиях темно-фиолетовое платье с длинной прозрачной юбкой с большими разрезами. Из-за этого почти все время на льду зрители могли без особых сложностей рассмотреть ее обнаженные ноги и «пятую точку». В конечном результате многочисленные изображения Габриэллы получились очень откровенными.