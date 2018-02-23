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Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане

Сегодня, 13:02
Олимпийский чемпион по фигурному катанию из Канады Скотт Мойр пришел поддержать своих соотечественниц-хоккеисток в финале турнира. В этом не было бы ничего необычного, если бы титулованный болельщик не оказался «в стельку» пьян.

Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане

 

Во время матча спортсмен не переставал «заправляться» пивом, бокалы опустошались один за другим. Обладатель олимпийского золота при этом не уставал нецензурно бранить арбитров, которые обеспечивали судейство на игре между командами из США и Канады.

Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане

 

На игру со звездным фигуристом пришел его коллега – Патрик Чан. Его, как видно на снимках в соцсетях, неприятно удивило поведение товарища. Более того, поддержка Мойра не возымела желанного эффекта – канадки уступили американкам по буллитам. Итоговый счет оказался 2:3 не в пользу соотечественниц фигуриста. Когда игра подошла к концу, спортсмен написал в своем аккаунте в соцсети слова поддержки проигравшим хоккеисткам, но пользователей удивило другое – в его комментариях не было ни единой стилистической и грамматической ошибки. Фолловеры пришли к выводу, что в написании поста Мойру помог кто-то трезвый.
Дарья Светозарова
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