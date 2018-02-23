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| | «СКА-Хабаровск» подписал 27-летнего польского форварда

«СКА-Хабаровск» подписал 27-летнего польского форварда

Сегодня, 12:52
Представительство профессионального футбольного клуба «СКА-Хабаровск» из одноимённого дальневосточного российского города сумело подписать контракт с перспективным польским футболистом по имени Лукаш Секульски.

«СКА-Хабаровск» подписал 27-летнего польского форварда

 

На официальном сайте футбольного клуба из Хабаровска была обнародована информация, что нападающий из Польши Лукаш Секульски, ранее игравший за «Ягеллонию», «Корону», а также «Пяст», ныне зачислен в состав «СКА-Хабаровск». Польский футболист подписал контракт, рассчитанный на полтора года. В зимнее трансферное окно для хабаровчан данное приобретение стало последним возможным.

Играя за вышеупомянутые клубы Лукаш Секульски отличился 12-ю голевыми передачами и 11-ю голами за 55 матчей. В футбольном клубе из Хабаровска нападающему присвоили 44-й номер. Заметим, на протяжении всей своей профессиональной карьеры Лукаш играл лишь за польские клубы.
Александр Вест
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