«СКА-Хабаровск» подписал 27-летнего польского форварда

Представительство профессионального футбольного клуба «СКА-Хабаровск» из одноимённого дальневосточного российского города сумело подписать контракт с перспективным польским футболистом по имени Лукаш Секульски.

Александр Вест

На официальном сайте футбольного клуба из Хабаровска была обнародована информация, что нападающий из Польши Лукаш Секульски, ранее игравший за «Ягеллонию», «Корону», а также «Пяст», ныне зачислен в состав «СКА-Хабаровск». Польский футболист подписал контракт, рассчитанный на полтора года. В зимнее трансферное окно для хабаровчан данное приобретение стало последним возможным.Играя за вышеупомянутые клубы Лукаш Секульски отличился 12-ю голевыми передачами и 11-ю голами за 55 матчей. В футбольном клубе из Хабаровска нападающему присвоили 44-й номер. Заметим, на протяжении всей своей профессиональной карьеры Лукаш играл лишь за польские клубы.