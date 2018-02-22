Бьорндален защитил российских лыжников на ОИ-2018

Самый титулованный спортсмен зимних Олимпийских игр, обладатель 13 медалей по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален защитил российских лыжников от придирок француза Мориса Монифика.

Домбровский Сергей

По словам Бьорндалена, критика и неприятные намеки в адрес атлетов неуместны, поскольку все участники состязаний прошли допинг-контроль и у них не выявили наличие в крови запрещенных препаратов. Говорить противоречивые слова по поводу выступлений своих соперников просто подло и не стоит опускаться до такой низости. Высказывания Монифика показались Бьорндалену лишенными логики, и он рекомендовал французу сконцентрировать внимание на собственной физической форме, а не упрекать других.Ранее Морис Монифик усомнился в том, что российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов честно завоевали медали на Играх. По мнению француза, возможно эти ребята применяли анаболики и скоро их результаты аннулируют, а трофеи вручат другим спортсменам. Бьорндален в корне не согласен с такой точкой зрения.