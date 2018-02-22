Озвучены даты проведения Всероссийских соревнований

Министерство спорта РФ озвучило даты проведения Всероссийских соревнований, в которых примут участие спортсмены, не попавшие на ОИ-2018 в Пченчхане. Состязания пройдут с 24 февраля по 1 апреля.

Домбровский Сергей

Россия решила провести альтернативное мероприятие с целью стимулирования спортсменов на новые свершения, поскольку МОК отстранил сборную РФ от Игр в Южной Корее. В состязаниях выявят сильнейших 920 атлетов под руководством 262 наставников. Лыжные гонки состоятся в деревне Кононовской с 24 февраля по 3 марта. Бобслеисты посоревнуются в курортной столице России Сочи с 20 по 26 марта. Биатлонисты стартуют в Ханты-Мансийске с 27 марта по 5 апреля. Шорт-трекисты выяснят кто быстрее с 29 марта по 1 апреля в Петербурге.За победу во Всероссийских соревнованиях атлеты получат 4 млн рублей. Серебро оценили суммой 2,5 млн, а бронзу 1,7 млн рублей. Спортсмены годами тренировались, дабы добиться высоких результатов, поэтому расстроились, когда сборную РФ отстранили от Игр. Руководители Министерства спорта предложили альтернативный вариант и проводят собственные состязания, дабы выявить сильнейших и наградить лучших.