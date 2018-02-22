Член МОК недоумевает из-за приема мельдония Крушельницким

В том, что он принял допинг, олимпиец признался сам. По этой же причине он отказался от слушаний дела в CAS и согласился с обвинением в нарушении правил. Самаранч-младший удивляется, чем мог помочь мельдоний и иронично предположил, что препарат помогает двигать щеткой, но тут же усомнился даже в этом.
Ранее появились данные, что допинг-проба керлингиста оказалась положительной. Вскрывали пробу А и пробу В. Результат в обеих пробах был идентичным. Некоторые СМИ заявили, что Крушельницкий принял мельдоний, чтобы избавиться от похмельного синдрома. Олимпийскую бронзу Крушельницкому и его супруге Анастасии Брызгаловой пришлось вернуть в МОК.