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| | Член МОК недоумевает из-за приема мельдония Крушельницким

Член МОК недоумевает из-за приема мельдония Крушельницким

Вчера, 21:13
Член Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший находится в недоумении из-за найденного в крови российского керлингиста мельдония. По его словам, препарат не может помочь в этом виде спорта. Отсюда резонный вопрос – зачем Александр Крушельницкий его принял.

Член МОК недоумевает из-за приема мельдония Крушельницким

 

В том, что он принял допинг, олимпиец признался сам. По этой же причине он отказался от слушаний дела в CAS и согласился с обвинением в нарушении правил. Самаранч-младший удивляется, чем мог помочь мельдоний и иронично предположил, что препарат помогает двигать щеткой, но тут же усомнился даже в этом.

Ранее появились данные, что допинг-проба керлингиста оказалась положительной. Вскрывали пробу А и пробу В. Результат в обеих пробах был идентичным. Некоторые СМИ заявили, что Крушельницкий принял мельдоний, чтобы избавиться от похмельного синдрома. Олимпийскую бронзу Крушельницкому и его супруге Анастасии Брызгаловой пришлось вернуть в МОК.
Дарья Светозарова
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