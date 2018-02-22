Президент UFC: «Конор Макгрегор точно лишится пояса»

Дана Уайт, являющийся действующим президентом UFC, предрек Конору Макгрегору потерю чемпионского пояса. Сейчас с двукратным чемпионом UFC обсуждается возможность проведения боев в 2018 году.

В настоящий момент продолжается процесс обсуждения вероятного участия двукратного, а также действующего чемпиона UFC Конора Макгрегора в боях 2018 года. Переговоры продолжаются хорошо, но соглашения пока не подписаны.Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в ближайшем времени чемпион лишится своего пояса, но сможет выступить реванше против Мейвезера-младшего. Представители зарубежных спортивных СМИ полагают, что Макгрегор не согласится выступить против своего противника только даже за большие деньги.Куда выгоднее действующему чемпиону бой с тем, кто выйдет победителем в поединке Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Предполагается, что это может стать зрелищным супербоем в канун следующего Нового год.Конор Макгрегор держит чемпионский пояс рекордное время без защиты – 466 дней. Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым 7 апреля решит то, кому достанется титул чемпиона в легком весе.