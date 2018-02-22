Арестантов в Ростовской области готовят к ЧМ-2018

Заключенные в колониях ростовской области смогут наблюдать за играми мундиаля с помощью радио- и видеотрансляций. А арестанты из Ростова и Батайска получат возможность посмотреть матчи ЧМ-2018 по футболу на больших экранах – киноклубы есть в дух колониях.

Дарья Светозарова

Однако просмотром дело не ограничится. Заключенные смогут приобщиться к игре в прямом смысле слова. Среди арестантов будут проводиться турниры по мини-футболу и футбольному фристайлу. Проводиться состязания будут с 1 по 25 июня 2018-го. Для этого, после прихода теплой погоды, площадки и спортинвентарь будут обновляться.Информационную поддержку этому виду спорта также обеспечат. В исправительных учреждениях разместят стенды с материалами о футболе, знаменитых игроках, а также будет рассказано, как придумали футбол и как он завоевал планету.