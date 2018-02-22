Китаец У Дацзин одержал победу в шорт-треке с мировым рекордом

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане китаец У Дацзин одержал победу в шорт-треке, установив новый мировой рекорд. Спортсмен из Поднебесной прошел дистанцию 500 метров за 39,584.

Домбровский Сергей

Второе место занял представитель Южной Кореи Хван Даэ Хён, а бронзовую медаль получил его партнер по команде Лим Хё Джуну. Россиянин Александр Шульгинов прекратил свою борьбу на первенстве, не пройдя одной четвертой финала. Павел Ситников и Семен Елистратов не одолели квалификационного раунда. В шорт-треке мужской эстафеты на 5000 метров чемпионом стала сборная Венгрии. Эксперты называют это настоящей сенсацией, которую никто не ожидал. Серебро досталось Китаю, а бронзой завладела Канада.У женщин в шотр-треке на 100 метров лидером стала нидерландка Сюзанне Схултинг, за ней идет канадка Ким Бутен, третье место досталось итальянке Арианне Фонтане.