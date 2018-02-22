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| | Виктория Лопырева стала гостьей бразильских футболистов

Виктория Лопырева стала гостьей бразильских футболистов

Сегодня, 15:34
Известная российская телеведущая Виктория Лопырева, являющаяся официальным послом на Чемпионате мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону, погостила у игроков сборной Бразилии, которые должны сыграть во время мировых состязаний в Донской столице.

Виктория Лопырева стала гостьей бразильских футболистов

 

Уроженка Ростова побывала в Рио-де-Жанейро в сопровождении главного тренера бразильской футбольной сборной, который презентовал ей фирменную футболку с её именем. Виктория заметила, что в данный момент можно лишь гадать, как всё сложится на предстоящих состязаниях в России, поэтому работа организаторов заключается в максимальном уровне подготовки для встречи зарубежных гостей. Лопырева заметила, что ей было очень интересно узнать, что следует после закрытия чемпионата, а также какие моменты в предстоящем мероприятии заслуживают отдельного внимания.

Виктория Лопырева стала гостьей бразильских футболистов

 

Виктория Лопырева рассказала также и о том, что намеревается пригласить представителей Бразилии в Россию, чтобы продемонстрировать, как живут россияне, и что из себя представляют. По словам Лопыревой, России есть что показать, а современная инфраструктура и города, подготовленные к ЧМ-2018 лишь подтверждают её слова.
Александр Вест
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