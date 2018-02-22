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| | Финская и американская спортсменки избраны в комиссию МОК

Финская и американская спортсменки избраны в комиссию МОК

Сегодня, 13:31
Финская хоккеистка Эмма Терхо, а также американская лыжница Кикен Рэндолл вместе станут коллегами россиянки Елены Исинбаевой - двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом. Втроем они будут входить в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.

Финская и американская спортсменки избраны в комиссию МОК

 

Данная информация стала известна после проведенного голосования спортсменов, принимающих участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Итоги голосования озвучили в горной Олимпийской деревне в четверг, 22 февраля.

На два вакантных места претендовали еще четыре спортсмена. Саночник Армин Цогеллер из Италии, китайская конькобежка Чанг Хонг, испанец Андер Мирабель, выступающий в скелетоне, а также Астрид Якобсен - норвежская лыжница. В общей сложности, в голосовании приняли участие 2448 спортсменов. За Рэндалл отдали 831 голос, за Терхо 1045. Обоих спортсменок теперь должен утвердить МОК в ходе ближайшей сессии организации.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов в августе 2016 года на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в ходе которой она также объявила о завершении карьеры. В Пхенчхан олимпийская чемпионка не прибыла, так как находится на последнем месяце беременности.
Николай Офицеров
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