Сборная Чехии запрещает журналистам из РФ снимать тренировку

Российские журналисты отныне не имеют права снимать фото и видеоматериалы на открытой тренировке спортсменов, представляющих сборную Чехии по хоккею. Соответствующий запрет был объявлен всем журналистам из РФ.

Александр Вест

Ян Черны, являющийся руководителем делегации сборной Чехии по хоккею, заявил о том, что согласно правилам, установленным в Международной федерации хоккея на льду, любым представителям зарубежных средств массовой информации не позволяется получать какие-либо фото или видеоматериалы с открытых тренировок других команд. Один из российских операторов попросил Яна Черны не трогать его, но несмотря на подобный призыв, руководитель делегации сборной Чехии применил физическую силу к журналисту и попытался скинуть его с лестницы.Зденек Зикмунд, занимающий должность пресс-атташе чешской сборной по хоккею, заявил о том, что открытую тренировку команды Чехии могут снимать лишь отечественные журналисты. По словам Зикмунда, тренеры сборной подготовили кое-какие секреты, которые нельзя раскрывать иностранным журналистам.