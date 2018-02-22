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| | Сборная Чехии запрещает журналистам из РФ снимать тренировку

Сборная Чехии запрещает журналистам из РФ снимать тренировку

Сегодня, 12:25
Российские журналисты отныне не имеют права снимать фото и видеоматериалы на открытой тренировке спортсменов, представляющих сборную Чехии по хоккею. Соответствующий запрет был объявлен всем журналистам из РФ.

Сборная Чехии запрещает журналистам из РФ снимать тренировку

 

Ян Черны, являющийся руководителем делегации сборной Чехии по хоккею, заявил о том, что согласно правилам, установленным в Международной федерации хоккея на льду, любым представителям зарубежных средств массовой информации не позволяется получать какие-либо фото или видеоматериалы с открытых тренировок других команд. Один из российских операторов попросил Яна Черны не трогать его, но несмотря на подобный призыв, руководитель делегации сборной Чехии применил физическую силу к журналисту и попытался скинуть его с лестницы.

Зденек Зикмунд, занимающий должность пресс-атташе чешской сборной по хоккею, заявил о том, что открытую тренировку команды Чехии могут снимать лишь отечественные журналисты. По словам Зикмунда, тренеры сборной подготовили кое-какие секреты, которые нельзя раскрывать иностранным журналистам.
Александр Вест
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