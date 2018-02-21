Спортсмены из США на Олимпиаде показали тряпочные гениталии

Странная форма конькобежек из США, которые участвуют в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, стала причиной бурных дискуссий в популярных социальных сетях. Пользователи выясняют, кто и зачем придумал такой наряд.

Домбровский Сергей

Конькобежки из США одели форму с тканевыми вставками между ног, отличающимися по цвету и подчеркивающими половые органы женщин. Зрители жалуются на то, что постоянно отвлекаются на эти «выделенные участки» и в итоге не следят за происходящим на Играх, обращая внимание исключительно на спортсменок из США. По мнению некоторых юзеров, в Вашингтоне специально разработали программу, нацеленную на судей. Арбитры тоже отвлекаются на вставки и не могут качественно справляться со своими обязанностями.Пользователи интересуются, могут конькобежки из США отказаться от ношения такой провокационной формы или они обязаны это делать по указанию наставников. 19 февраля французская фигуристка чуть не осталась обнаженной перед многомилионной аудиторией. У дамы расстегнулся костюм, оголив ее грудь.