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| | Чем ближе к финалу Лиги чемпионов, тем серьезнее соперники: Какой матч посмотреть болельщикам?

Чем ближе к финалу Лиги чемпионов, тем серьезнее соперники: Какой матч посмотреть болельщикам?

Вчера, 20:01
Сегодня у любителей футбола своеобразный праздник в виде парочки матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Свои первые матчи на этом этапе в 21:45 сыграют: «Шахтер» - «Рома» и «Севилья» - «Манчестер Юнайтед». Обе пары стоят друг друга, и болельщики, если среди пар нет их команды, стоят перед сложным выбором, какому матчу отдать предпочтение.

Чем ближе к финалу Лиги чемпионов, тем серьезнее соперники: Какой матч посмотреть болельщикам?

 

Со слов коуча горняков Паулу Фонсеки приоритетным для команды является ЧУ, но скорее всего известный тренер лукавит. «Шахтер» еще не владел титулом победителя ЛЧ и вряд ли откажется от такой возможности в любом случаи. «Горняки» уже провели первый официальный матч после длительного зимнего перерыва в ЧУ и одержали довольно легкую и уверенную победу над «Черноморцем». Но это не должно настраивать донецких футболистов на легкую прогулку в матче с «Ромой» и на итальянцев необходимо особо настраиваться, иметь достаточно сил и энергии.

«Шахтер» не новичок соревнований подобного ранга и уж точно у него не должно быть комплекса неполноценности в этом противостоянии. К тому же донецкие футболисты в свое время уже преодолевали на своем пути этот клуб, на той же стадии. Нельзя также забывать, что на групповом этапе ЛЧ «горняки» уже обыгрывали в этом сезоне именитые «Наполи» и «Манчестер Сити».

В противовес этому «Рома» может предоставить аналогичные козыри в виде побед в группе над авторитетными «Челси» и «Атлетико», что позволило оказаться в корзине победителей групп.
Немаловажна и возможность подбора футболистов на игру. Паулу Фонсека не сможет воспользоваться услугами травмированных: Максима Малышева и бразильца Бернарда, а итальянцам не помогут из аналогичных причин Максим Гоналон и Рик Карсдорп.

Пару «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» большинство специалистов считают едва ли самой непредсказуемой на этой стадии ЛЧ. Как испанцам, так и англичанам есть чем похвастаться друг перед другом. Это и стабильность выступлений, и уверенность в своих силах. Но несколько настораживает недавнее абсолютно неожиданное крупное поражение - 1:5 подопечных Монтеллы в игре Примера с «Эйбару», а также ничья - 1:1 со скромнягой «Леганесом». Аналогичная ситуация и у команды Жозе Моуриньо, которая не менее бесславно осталась с носом в матчах Премьер-лиги уступив «Ньюкаслу» - 0:1 и «Тоттенхэмом» - 0:2. К тому же проблем добавит отсутствие травмированных лидеров Погбы и Ибрагимовича, а также Рохо, Джонса и Феллаини.

В прошлом за плечами испанцев серия из 3-х побед во втором по рангу турнире Лиге Европы. И надо ж такому случится, что после их трехлетнего триумфа в минувшем чемпионате сменил именно сегодняшний соперник. Правда эта пара в очных встречах не пересекалась, кроме одной товарищеской в 2013 году, завершившейся победой англичан со счетом - 3:1.
Януш Серпнень
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