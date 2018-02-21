Чем ближе к финалу Лиги чемпионов, тем серьезнее соперники: Какой матч посмотреть болельщикам?

Сегодня у любителей футбола своеобразный праздник в виде парочки матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Свои первые матчи на этом этапе в 21:45 сыграют: «Шахтер» - «Рома» и «Севилья» - «Манчестер Юнайтед». Обе пары стоят друг друга, и болельщики, если среди пар нет их команды, стоят перед сложным выбором, какому матчу отдать предпочтение.

Януш Серпнень

Со слов коуча горняков Паулу Фонсеки приоритетным для команды является ЧУ, но скорее всего известный тренер лукавит. «Шахтер» еще не владел титулом победителя ЛЧ и вряд ли откажется от такой возможности в любом случаи. «Горняки» уже провели первый официальный матч после длительного зимнего перерыва в ЧУ и одержали довольно легкую и уверенную победу над «Черноморцем». Но это не должно настраивать донецких футболистов на легкую прогулку в матче с «Ромой» и на итальянцев необходимо особо настраиваться, иметь достаточно сил и энергии.«Шахтер» не новичок соревнований подобного ранга и уж точно у него не должно быть комплекса неполноценности в этом противостоянии. К тому же донецкие футболисты в свое время уже преодолевали на своем пути этот клуб, на той же стадии. Нельзя также забывать, что на групповом этапе ЛЧ «горняки» уже обыгрывали в этом сезоне именитые «Наполи» и «Манчестер Сити».В противовес этому «Рома» может предоставить аналогичные козыри в виде побед в группе над авторитетными «Челси» и «Атлетико», что позволило оказаться в корзине победителей групп.Немаловажна и возможность подбора футболистов на игру. Паулу Фонсека не сможет воспользоваться услугами травмированных: Максима Малышева и бразильца Бернарда, а итальянцам не помогут из аналогичных причин Максим Гоналон и Рик Карсдорп.Пару «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» большинство специалистов считают едва ли самой непредсказуемой на этой стадии ЛЧ. Как испанцам, так и англичанам есть чем похвастаться друг перед другом. Это и стабильность выступлений, и уверенность в своих силах. Но несколько настораживает недавнее абсолютно неожиданное крупное поражение - 1:5 подопечных Монтеллы в игре Примера с «Эйбару», а также ничья - 1:1 со скромнягой «Леганесом». Аналогичная ситуация и у команды Жозе Моуриньо, которая не менее бесславно осталась с носом в матчах Премьер-лиги уступив «Ньюкаслу» - 0:1 и «Тоттенхэмом» - 0:2. К тому же проблем добавит отсутствие травмированных лидеров Погбы и Ибрагимовича, а также Рохо, Джонса и Феллаини.В прошлом за плечами испанцев серия из 3-х побед во втором по рангу турнире Лиге Европы. И надо ж такому случится, что после их трехлетнего триумфа в минувшем чемпионате сменил именно сегодняшний соперник. Правда эта пара в очных встречах не пересекалась, кроме одной товарищеской в 2013 году, завершившейся победой англичан со счетом - 3:1.