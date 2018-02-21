Новая серия мультфильма «Фиксики» посвящена фигуристке Евгении Медведевой

Новый выпуск известного детского мультсериала «Фиксики» посвящен фигуристке Евгении Медведевой. Новая серия появилась на экранах во время Олимпийских игр-2018.

Татьяна Преображенская

В новом эпизоде Симка-фигуристка соревнуется с Ноликом на импровизированном катке и, несмотря на все препятствия, идет к победе уверенно и красиво. Создатели фильма сообщили, что для них было очень важно провести параллель с настоящим и показать свое уважение молодой, но уверенной фигуристке. Также продюсер «Фиксиков» Оксана Гукасян призналась, что не сомневается в том, что юную спортсменку знают даже маленькие зрители. Кроме того, Оксана добавила, что в квартире, где живут главные герои, на стене можно увидеть портрет российской фигуристки.Сериал «Фиксики», создан по мотивам книги «Гарантийные человечки», автором которой является Эдуард Успенский. Мультфильм очень познавательный, он знакомит маленького зрителя со структурой окружающего мира и его процессов.