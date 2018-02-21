Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | Новая серия мультфильма «Фиксики» посвящена фигуристке Евгении Медведевой

Новая серия мультфильма «Фиксики» посвящена фигуристке Евгении Медведевой

Вчера, 19:23
Новый выпуск известного детского мультсериала «Фиксики» посвящен фигуристке Евгении Медведевой. Новая серия появилась на экранах во время Олимпийских игр-2018.

Новая серия мультфильма «Фиксики» посвящена фигуристке Евгении Медведевой

 

В новом эпизоде Симка-фигуристка соревнуется с Ноликом на импровизированном катке и, несмотря на все препятствия, идет к победе уверенно и красиво. Создатели фильма сообщили, что для них было очень важно провести параллель с настоящим и показать свое уважение молодой, но уверенной фигуристке. Также продюсер «Фиксиков» Оксана Гукасян призналась, что не сомневается в том, что юную спортсменку знают даже маленькие зрители. Кроме того, Оксана добавила, что в квартире, где живут главные герои, на стене можно увидеть портрет российской фигуристки.


Сериал «Фиксики», создан по мотивам книги «Гарантийные человечки», автором которой является Эдуард Успенский. Мультфильм очень познавательный, он знакомит маленького зрителя со структурой окружающего мира и его процессов.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Новая серия мультика «Простоквашино» выйдет в январе 2018 года
Новая серия мультика «Простоквашино» выйдет в январе 2018 года

Новая серия известного мультипликационного фильма "Простоквашино" по мотивам книг Эдуарда Успенского выйдет в конце января 2018 года. Соответствующее заявление

Евгения Медведева победила на чемпионате России по фигурному катанию
Евгения Медведева победила на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристке Евгении Медведевой удалось получить золото на всероссийском чемпионате, прошедшем в Екатеринбурге. В частности, она смогла набрать 155,44 балла, а

Фиксики - лучший пример для наших детей
Фиксики - лучший пример для наших детей

От многих людей часто можно услышать, что в наше время не производят качественные мультфильмы, мол «Ну, погоди» и ему подобные - вот настоящие шедевры

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости