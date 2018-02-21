Новая серия мультфильма «Фиксики» посвящена фигуристке Евгении Медведевой

В новом эпизоде Симка-фигуристка соревнуется с Ноликом на импровизированном катке и, несмотря на все препятствия, идет к победе уверенно и красиво. Создатели фильма сообщили, что для них было очень важно провести параллель с настоящим и показать свое уважение молодой, но уверенной фигуристке. Также продюсер «Фиксиков» Оксана Гукасян призналась, что не сомневается в том, что юную спортсменку знают даже маленькие зрители. Кроме того, Оксана добавила, что в квартире, где живут главные герои, на стене можно увидеть портрет российской фигуристки.
Новая серия мультфильма «Фиксики» посвящена фигуристке Евгении МедведевойВчера, 19:23
Новая серия известного мультипликационного фильма "Простоквашино" по мотивам книг Эдуарда Успенского выйдет в конце января 2018 года. Соответствующее заявление
Фигуристке Евгении Медведевой удалось получить золото на всероссийском чемпионате, прошедшем в Екатеринбурге. В частности, она смогла набрать 155,44 балла, а
От многих людей часто можно услышать, что в наше время не производят качественные мультфильмы, мол «Ну, погоди» и ему подобные - вот настоящие шедевры