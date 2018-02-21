Французский лыжник намекнул на использование допинга россиянином

Лыжник из Франции Морис Манифика накануне спринтерской гонки выступил с довольно спорным предположением о том, что главной причиной успешного выступления на Олимпиаде россиянина Дениса Спицова является употребление допинга. Также он не сомневается, что спустя какое-то время тесты покажут наличие допинга в крови спортсмена.

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», - заявил Манифика, намекая на вероятное нарушение Спицовым антидопинговых правил. Тренер Манифики отметил, что ему «жаль», говоря о словах подопечного.21 февраля российская команда, представленная Александром Большуновым и Денисом Спицовым смогла завоевать серебро, находясь в командном спринте. Французская пара Манифика Жуве замкнула тройку. Золото досталось норвежцам Мартину Йонсруду Сундбю и Йоханнесу Хесфлоту Клебо.Спицов на Играх, помимо всего прочего, также стал обладателем бронзовой медали в гонке на 15 километров, а также серебряной в эстафете.