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| | Французский лыжник намекнул на использование допинга россиянином

Французский лыжник намекнул на использование допинга россиянином

Сегодня, 17:05
Лыжник из Франции Морис Манифика накануне спринтерской гонки выступил с довольно спорным предположением о том, что главной причиной успешного выступления на Олимпиаде россиянина Дениса Спицова является употребление допинга. Также он не сомневается, что спустя какое-то время тесты покажут наличие допинга в крови спортсмена.

Французский лыжник намекнул на использование допинга россиянином

 

«Его результатами в Корее я не удивлен. Он был весьма силен в последние несколько недель. Вполне нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Посмотрим, всплывут ли какие-то еще истории через года четыре», - заявил Манифика, намекая на вероятное нарушение Спицовым антидопинговых правил. Тренер Манифики отметил, что ему «жаль», говоря о словах подопечного.

21 февраля российская команда, представленная Александром Большуновым и Денисом Спицовым смогла завоевать серебро, находясь в командном спринте. Французская пара Манифика Жуве замкнула тройку. Золото досталось норвежцам Мартину Йонсруду Сундбю и Йоханнесу Хесфлоту Клебо.

Спицов на Играх, помимо всего прочего, также стал обладателем бронзовой медали в гонке на 15 километров, а также серебряной в эстафете.
Николай Офицеров
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