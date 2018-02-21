Французский лыжник намекнул на использование допинга россиянином

«Его результатами в Корее я не удивлен. Он был весьма силен в последние несколько недель. Вполне нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Посмотрим, всплывут ли какие-то еще истории через года четыре», - заявил Манифика, намекая на вероятное нарушение Спицовым антидопинговых правил. Тренер Манифики отметил, что ему «жаль», говоря о словах подопечного.
21 февраля российская команда, представленная Александром Большуновым и Денисом Спицовым смогла завоевать серебро, находясь в командном спринте. Французская пара Манифика Жуве замкнула тройку. Золото досталось норвежцам Мартину Йонсруду Сундбю и Йоханнесу Хесфлоту Клебо.
Спицов на Играх, помимо всего прочего, также стал обладателем бронзовой медали в гонке на 15 километров, а также серебряной в эстафете.