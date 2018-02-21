Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | 10-летний казах вызвал наследников Рамзана Кадырова на бой и получил отказ

10-летний казах вызвал наследников Рамзана Кадырова на бой и получил отказ

Сегодня, 16:23
Десятилетний казах Абай Тажибай, увлекающийся кикбоксингом, записал видеообращение к сыновьям главы Чечни Рамзана Кадырова. Мальчик тренируется в Алматы и мечтает стать чемпионом мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории.

10-летний казах вызвал наследников Рамзана Кадырова на бой и получил отказ

 

Абай вызывает на бой детей Кадырова Ахмада и Адама. Юный казах уверен, что сумеет одолеть соперников, так как страстно желает завоевать чемпионское звание и упорно трудится ради достижения мечты. Абай весит 36 килограммов и намерен победить соперников. Казах и его родственники понятия не имеют, как связаться с Кадыровым, поэтому записали видеообращение.


Наследники главы Чечни оперативно ответили на вызов Абая. По словам 12-летнего Ахмада, казах является настоящим мужчиной, их народы всегда дружили, поэтому парень предлагает дружбу и отмечает отличную работу менеджера клуба, в котором тренируется его предполагаемый соперник, так как он сделал чудесную рекламу данному заведению. Адам говорит, что бой не состоится, поскольку Абай находится в другой весовой категории и не имеет побед в смешанных видах единоборств. Наследники Кадырова пригласили казаха к себе в республику провести спарринг и потренероваться вместе в их клубе.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В семье Рамзана Кадырова родился сын
В семье Рамзана Кадырова родился сын

В семье президента Чечни Рамзана Кадырова родился десятый ребенок. Новорожденный мальчик, который получил имя Абдуллах, стал, таким образом, 12-м ребенком

Рамзана Кадырова поймали на нарушении ПДД
Рамзана Кадырова поймали на нарушении ПДД

В недавно опубликованном видео мотопробега "Ночных волков" по Грозному было замечено, как и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров нарушает ПДД.

Путин оценил работу Рамзана Кадырова
Путин оценил работу Рамзана Кадырова

Владимир Путин оценил работу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во время выступления в рамках первого Межобластного съезда ОНФ. По мнению президента

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости