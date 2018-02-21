10-летний казах вызвал наследников Рамзана Кадырова на бой и получил отказ

Десятилетний казах Абай Тажибай, увлекающийся кикбоксингом, записал видеообращение к сыновьям главы Чечни Рамзана Кадырова. Мальчик тренируется в Алматы и мечтает стать чемпионом мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории.

Домбровский Сергей

Абай вызывает на бой детей Кадырова Ахмада и Адама. Юный казах уверен, что сумеет одолеть соперников, так как страстно желает завоевать чемпионское звание и упорно трудится ради достижения мечты. Абай весит 36 килограммов и намерен победить соперников. Казах и его родственники понятия не имеют, как связаться с Кадыровым, поэтому записали видеообращение.Наследники главы Чечни оперативно ответили на вызов Абая. По словам 12-летнего Ахмада, казах является настоящим мужчиной, их народы всегда дружили, поэтому парень предлагает дружбу и отмечает отличную работу менеджера клуба, в котором тренируется его предполагаемый соперник, так как он сделал чудесную рекламу данному заведению. Адам говорит, что бой не состоится, поскольку Абай находится в другой весовой категории и не имеет побед в смешанных видах единоборств. Наследники Кадырова пригласили казаха к себе в республику провести спарринг и потренероваться вместе в их клубе.