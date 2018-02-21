Российские фигуристки показывают высочайшее мастерство на ОИ-2018

21 февраля российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева исполнили короткую программу в личном турнире Олимпиады-2018. Поклонники и эксперты остались довольны выступлением спортсменок.

Домбровский Сергей

Загитова расположилась на первом месте, а Медведева на втором. По словам Олимпийской чемпионки 2014 года Екатерины Бобровой, девочки выложились на полную мощь и показали отличный результат. Некоторые даже не ожидали от фигуристок такого успешного выступления после провала российских биатлонистов, когда лучшим для атлетов из РФ стало 15 место. Наставник серебряного призера чемпионата Европы Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын не нашел много слов для комментария. Тренер назвал катания Загитовой и Медведевой просто блестящими и пожелал спортсменкам удачи.По словам специалистов, еще рано делать окончательные выводы, поскольку основная борьба впереди. Триумфом назовут выступления российских фигуристок только в том случае, если они на таком же уровне откатают произвольную программу. Пока Загитова и Медведева показали высочайшее мастерство, но сейчас главное – это настроиться на упорное противостояние в будущем. В социальных сетях пользователи восхищаются профессионализмом российских фигуристок и радуются тому, что они поехали на ОИ-2018.