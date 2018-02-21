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| | Прогноз предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Прогноз предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15:18
Сегодня у любителей футбола своеобразный праздник в виде пары матчей одной восьмой финала Лиги чемпионов. Свои первые матчи на этом этапе в 21:45 сыграют: «Шахтер» - «Рома» и «Севилья» - «Манчестер Юнайтед». Что же можно ожидать от игры команд? Такой вопрос всегда стоит в преддверии предстоящих матчей.

Прогноз предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

 

Коуч горняков Паулу Фонсека приоритетом своей команды считает ЧУ. Но скорее всего известный тренер просто лукавит, так как «Шахтеру», еще не владеющему титулом в ЛЧ, впору было бы на него замахнутся. «Горняки» уже провели первый матч ЧУ после длительного зимнего перерыва и одержали довольно легкую и уверенную победу над «Черноморцем». Но это вовсе не служит поводом для расслабления. На итальянскую команду необходимо особо настраиваться, иметь достаточно сил и энергии.

«Шахтер» не новичок соревнований подобного ранга и уж точно у него не должно быть комплекса неполноценности в этом противостоянии. К тому же донецкие футболисты в свое время уже преодолевали на своем пути итальянцев на аналогичной стадии турнира. Плюс на групповом этапе ЛЧ обыгрывали уже в этом сезоне не менее именитые «Наполи» и «Манчестер Сити». В противовес этому «Рома» может предоставить аналогичные козыри в виде побед в группе над такими авторитетами как «Челси» и «Атлетико», что позволило «Роме» оказаться в корзине победителей групп.

Немаловажным аспектом является выбор футболистов, имеющийся в распоряжении тренера пред игрой. Так, Паулу Фонсека скорее всего не сможет воспользоваться услугами травмированных: Максима Малышева, бразильца Бернарда. Тогда как итальянцам не помогут из-за аналогичных причин Максим Гоналон и Рик Карсдорп.

Говоря о другой паре «Севилья» - «Манчестер Юнайтед», необходимо отметить то, что большинство специалистов считают ее едва ли самой непредсказуемой на этой стадии ЛЧ. Как испанцам, так и англичанам есть чем похвастаться друг перед другом. Это и стабильность выступлений, и уверенность в своих силах. За плечами испанцев серия из 3-х побед, но с другой стороны несколько настораживает недавнее абсолютно неожиданное крупное поражение - 1:5 подопечных Монтеллы в игре Примера с «Эйбару», а также недавняя ничья - 1:1 со скромнягой «Леганесом».

В то же время, ведомое Жозе Моуриньо «МЮ» не менее бесславно осталось с носом в матчах Премьер-лиги с «Ньюкаслом» - 0:1 и «Тоттенхэмом» - 0:2, тогда как похвастаться может лишь победами над «Хаддерсфилдом», «Йовил Тауном» и «Бернли». К тому же проблем Жозе Моуриньо добавит и невозможность из-за травм воспользоваться услугами лидеров Погбы и Ибрагимовича, не помогут партнерам также Рохо, Джонс, Феллаини.

Напомним, что «Севилья» трижды подряд выигрывала в финале ЛЕ, тогда как «МЮ» в прошлом чемпионате приостановил монополию испанского клуба в этом турнире, завладев этим клубным трофеем. Предпочтение в обоих случаях командам хозяев, но как известно, счастье всегда улыбается более достойному и по местам все расставит игра.
Януш Серпнень
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