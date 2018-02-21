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| | Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет

Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет

Сегодня, 13:45
Российские хоккеисты впервые смогли прорваться в полуфинал Олимпийских игр. В южнокорейском Пхенчхане игроки обыграли сборную Норвегию с разгромным счетом – 6:1. Теперь россиян ждет матч с чешской командой.

Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет

 

Забить гол престижа российским хоккеистам сумел норвежский игрок Александер Бонсаксен на 28 минуте состязания. А вот олимпийским атлетам из России очков добавили Михаил Григоренко, «распечатавший» ворота противника на девятой минуте, Никита Гусев забил вторую шайбу спустя пять минут, а еще через шесть минут норвежскому голкиперу пришлось вынимать из ворот третью шайбу. Затем последовал гол спортсмена Норвегии, но уже минуту спустя россиянин Сергей Калинин снова «расписался» в воротах соперников. Далее отличился Никита Нестеров – его шайба побывала в воротах Норвегии на 34 минуте, а заключительный гол принадлежит супругу певицы Пелагеи – хоккеисту Ивану Телегину.

Сообщается, что норвежской команде не помогла даже смена вратаря. После первого периода каток покинул Ларс Хауген, а на его место пришел Хенрик Хаукеллан. Это первый выход россиян в олимпийский полуфинал с 2006 года.
Дарья Светозарова
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